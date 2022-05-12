Haliliyeli sporcu ay yıldızlı bayrağı Romanya’da dalgalandırdı

Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesindeki sporcular başarıdan başarıya koşuyor. Gençliğe ve spora önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Spor Birimi ile yetişen gençler başarıya doymuyor. Düzenlenen birçok şampiyonada yer alan ve başarılı performanslarıyla göz dolduran Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen sporcular, Romanya'dan madalya ile dönüyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Paralimpik (Bedensel Engelliler) Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında, Haliliye Belediyespor Kulübü Sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu da ter döktü. Başarılı bir performans sergileyen Abdulsamet Ocakoğlu, rakiplerini geride bırakarak Altın Madalya kazandı. Ay yıldızlı Türk bayrağını Romanya'da dalgalandıran Haliliyeli Sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, başarısıyla kentin gururu oldu.