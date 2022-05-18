Eski futbolcu Distin Ukrayna’ya destek verecek! 1300 kilometre...

İngiltere Premier Lig'de en fazla forma giyen yabancı defans oyuncusu unvanına sahip 44 yaşındaki eski Fransız futbolcu Sylvain Distin, Ukrayna'ya yardım toplamak için bisikletle 10 günde 1300 kilometre yol kat edecek.

Sosyal medya hesabından da yardım kampanyasıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Fransız futbolcu, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Ukrayna'ya insani yardımlar kapsamında para toplamak için bisikletiyle bugün yola çıktı.

Sylvain ve 12 kişilik bir ekip, 10 günde toplam 1300 kilometre yol kat ederek Sandbanks'teki evinin yakınından St Tropez'e bisikletle gidecek.

İngiltere'de Manchester City, Bournemouth, Newcastle United, Everton ve Portsmouth formaları da giyen Fransız defans oyuncusu, İngiltere Premier Lig'de toplam 469 maçta oynadı. Sylvain, Fransa'da PSG forması da giydi.