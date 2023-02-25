Haberler Spor Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 25.2.2023 17:55 Son Güncelleme: 25.2.2023 17:59

Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan, Rossi, King, Valencia

KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Çekiçi, Diouf

JESUS, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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