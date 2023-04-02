Amatör takımdan 67 yıl sonra ilk yaşandı!

1956 yılında kurulan Üsküdar Selamsız Spor Kulübü 2022-2023 sezonunda 67 yıl aranın ardından Yel Değirmeni Spor'u 3-1 yenerek ilk kez süper amatör lige yükseldi. 1. Amatör Lig 13. Grup'ta sezonu 57 puanla ilk iki sırada tamamlayan Yeldeğirmeni ile Selamsız, Beylerbeyi Stadı'nda şampiyonluk maçına çıktı.

67 YIL SONRA KÜMEDEN ÇIKTILAR

Üsküdar Selamsız Spor rakibi Yel değirmeni Sporu 3-1 mağlup ederek 67 yıl aranın ardından ilk kez süper amatör lige yükselmiş oldu. Takımın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Eğin, yeni kulüp başkanı Sefa Akça, yönetim kurulu üyeleri Halit Balcıoğlu, Hayri Yazıcı, Yavuz Erkovan, Nesil Gül ve Emre Balcıoğlu önderliğindeki takıma teknik olarak da Enes Bayraktar ve Burak Balcıoğlu destek verdi.