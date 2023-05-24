Doğa sporları tutkunları bu fuarda buluştu... Yerli ve milli kamp malzemeleri Avrupa yolunda

Ulusararası İstanbul Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı, Türkiye'de avcılıkla ve doğa sporlarıyla ilgili yapılan tek ve en önemli fuar olma özelliği taşıyor. Av ve doğa sporları tutkunlarının her yıl merak ve heyecanla beklediği fuarda, sportif atıcılık, kara avcılığı, avcılık da kullanılan yivli, yivsiz tüfekler ve fişekler, avcılık malzemeleri, optikler ile olta balıkçılığı, sualtı avcılığı, dalış, kampçılık, arazi araçları ve karavan gibi ürünler sergileniyor.

KAMP MALZEMELERİ KOSGEB'LE MİLLİLEŞTİ

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan İstanbul Prohunt'ın uluslararası silah endüstrisi ve outdoor ürünlere dair her türlü donanımı 4 gün süreyle İstanbul'da tek bir çatı altında buluşturacağına dikkat çeken yerli kamp malzemeleri üreticileri dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası insanların tatil anlayışlarının da değiştiğini dile getirdi. Devletin sağladığı KOSGEB destek kredileri sayesinde çok sayıda kamp malzemesinin millileştirildiğine vurgu yapan üreticiler, yerli ve milli ürünlere yoğun bir talep olduğuna dikkat çekerek, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından sonra mikro ocak siparişinin yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

50 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah & Doğa Sporları Fuarı, 2012 yılından bu yana düzenleniyor. Her yıl artan ilgi ve katılımla büyüme başarısı gösteren fuar, en son düzenlendiği 2019 yılında ülkemiz ve 67 ülkeden 42 bin 300 ziyaretçi ağırladı. Bu yılki fuara 50 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.