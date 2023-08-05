Depsaş Enerji sezonu başarıyla kapattı

Sezonu değerlendiren Depsaş Enerji Spor Kulübü Başkanı Mehmet İpek, "Sporcularımıza sağlanan imkanları geliştirerek devam ettireceğiz. Başarıya giden yolda her zaman sporcularımıza destek olacağız. Amacımız bölgemizde sportif faaliyetleri arttırarak yeni yetenekleri bölge ve ülke sporuna kazandırmak" dedi.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren kulübün genç yetenekler için önemli bir merkez haline geldiğini söyleyen İpek, "Bu yıl sportif başarılarla dolu bir sezon geçirdik. Voleybol takımımız 2 Lig 6. Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Aynı şekilde hentbol takımımız da grubunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Ampute Futbol takımımız Süper Lig'de başarıyla bölgemizi temsil ediyor" diye konuştu.

Takım sporlarının yanı sıra bireysel spor branşlarında da başarılara imza attıklarını vurgulayan Mehmet İpek, "Havalı tabanca sporcumuz Fahrettin Caner Samsun'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldu. Kick boksta Muhammed Bilal Okay Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada sporcumuz Yakup Yılmaz ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bilek güreşinde ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda başarıyla temsil ederek 16 madalya kazandık" dedi.

Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel ise, bölgenin kalkınması için ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sportif ve kültürel çalışmalara da gerek olduğunu kaydederek, "Bölgemizdeki sportif çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.