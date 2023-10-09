SON DAKİKA: Sacha Boey’e kötü haber! Fransa’da Upamecano yerine Gusto!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlanan Dayot Upamecano yerine Chelsea'nin 20 yaşındaki sağ beki Malo Gusto'yu çağırdı.

SACHA BOEY DA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Fransa Milli Takımı'nın kadrosu için Galatasaray forması giyen Sacha Boey'un da adı gündeme gelmişti.

Deschamps, Boey için yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullanımıştı.

KOUNDE DE SAKATLANDI!

Öte yandan Fransa'da aday kadroya davet edilen Barcelonalı Jules Kounde de sakatlandı. Kounde'nin sakatlığı sonrası kadroya yeni bir ismin çağrılıp çağrılmayacağı ve bu ismin Boey olma ihtimali büyük bir merak konusu oldu.