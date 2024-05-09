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Giriş Tarihi: 9.5.2024 15:05

Bakü 2026 yılı dünya spor başkenti seçildi

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Bakü 2026 yılı dünya spor başkenti seçildi

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu, Bakü'yü 2026 yılı Dünya spor başkenti seçti.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu, Azerbaycanı Başkenti Bakü'yü 2026 yılı "Dünya Spor Başkenti" seçti. Azerbaycan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Uluslararası kuruluştan bugün ülkemize gönderilen resmi yazıda, Bakü şehrinin adaylığının doğrulandığı belirtildi. Azerbaycan'da halkın sağlığının güçlendirilmesi, mevcut spor altyapısının yüksek standartlara uygun olması ve sporun teşviki için gerçekleştirilen örnek çalışmalar büyük beğeni topladı. Belirtmek gerekir ki, gelecek yılın sonunda dünyanın "Spor Başkenti" Bakü'nün resmi tanıtım töreninin Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yapılacaktır" denildi.

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Bakü 2026 yılı dünya spor başkenti seçildi
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