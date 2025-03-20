FİLANİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçları ne zaman başlıyor, Türkiye'nin rakipleri kimler?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için heyecan dorukta! Çin, İstanbul ve Hollanda, bu yılki turnuvanın ev sahipleri arasında yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk için sahaya çıkacak. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek ve ilk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Filenin Sultanları, 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki; Filenin Sultanları 2025 VNL maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte, 2025 Türkiye voleybol maç takvimi.
FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU!
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
MİLLİLERİMİZ MAÇ PROGRAMI
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye