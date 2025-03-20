FİLANİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçları ne zaman başlıyor, Türkiye'nin rakipleri kimler?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için heyecan dorukta! Çin, İstanbul ve Hollanda, bu yılki turnuvanın ev sahipleri arasında yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk için sahaya çıkacak. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek ve ilk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Filenin Sultanları, 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki; Filenin Sultanları 2025 VNL maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte, 2025 Türkiye voleybol maç takvimi.