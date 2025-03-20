TV8 CANLI YAYIN AKIŞI 20 MART 2025 || Türkiye-Macaristan maçı TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri!

TV8 yayın akışı günün programlarını yakından takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Birçok programa ev sahipliği yapan kanalda aynı zamanda UEFA Uluslar Ligi maçları da şifresiz olarak ekranlara geliyor. İşte, 20 Mart 2025 Perşembe TV8 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri.
20 MART 2025 TV8YAYIN AKIŞI: A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR
20 Mart 2025 Perşembe günü, futbolseverler TV8 ekranlarında büyük bir heyecanı takip edecek. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan ile mücadele edecek.
Rams Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşmada, ay-yıldızlılar galip gelerek avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı