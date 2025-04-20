Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı büyük tepki! Kayserispor maçı sonrasi istifa tezahüratları





Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Tribünlerde baz rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.



Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.

TARAFTARI DJK KABİNİNE SALDIRDI

Fenerbahçe taraftarları, maç sonu yüksek sesle şarkı açıldığı için DJ kabinine saldırdı.