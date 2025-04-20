Haberler Spor Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı büyük tepki! Kayserispor maçı sonrasi istifa tezahüratları
Giriş Tarihi: 20.4.2025 21:33 Son Güncelleme: 20.4.2025 21:40

Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı büyük tepki! Kayserispor maçı sonrasi istifa tezahüratları

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük yara aldı. Maç sonrası Fenerbahçe taraftarı yönetime büyük tepki göstererek istifa tezahüratlarında bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı büyük tepki! Kayserispor maçı sonrasi istifa tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yapıldı.



Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Tribünlerde baz rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.

TARAFTARI DJK KABİNİNE SALDIRDI

Fenerbahçe taraftarları, maç sonu yüksek sesle şarkı açıldığı için DJ kabinine saldırdı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı büyük tepki! Kayserispor maçı sonrasi istifa tezahüratları
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