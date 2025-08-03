HEYECAN DORUKTA! Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Devler Ligi yolculuğunda sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlık dönemini galibiyetle kapattı. Kamp sürecini tamamlayan sarı-lacivertliler, gözünü bu zorlu mücadeleye çevirdi. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE KAMP KADROSU!
İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun