HEYECAN DORUKTA! Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Devler Ligi yolculuğunda sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlık dönemini galibiyetle kapattı. Kamp sürecini tamamlayan sarı-lacivertliler, gözünü bu zorlu mücadeleye çevirdi. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?