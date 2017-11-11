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seriyi 11 maça çıkardı

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 12:18
Boston Celtics seriyi 11 maça çıkardı

'in formda ekibi , üst üste 11. galibiyetini 'ı 3 sayı farkla yenerek aldı. Thunder, 'un 42 sayıyla oynadığı maçta 'ı 120-111 mağlup etti. Ağırladığı 'ı 111-104'lük skorla geçen , kulüp tarihinde son 12 yılın en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , konuk ettiği 'ı 90-87 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Sezonun ilk iki maçını kaybetmesinin ardından çıkışa geçen lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından seyircisi önündeki karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 90-87'lik skorla geçti.

Celtics'te Jayson Tatum ve Shane Larkin 16'şar sayı, Terry Rozier 15 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı ve 7 ribaunt, Jaylen Brown ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. İlk çeyrekte yüzüne dirsek darbesi alan takımın yıldızı , maçın kalan bölümünde forma giyemedi.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 20 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Frank Kaminsky 14, Dwayne Bacon ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

PAUL GEORGE 42 SAYI ATTI

Thunder, sezonun beşinci galibiyetini, yıldız oyuncusu 'un üstün performansının yardımıyla konuk ettiği 'ı 120-111 mağlup ederek aldı.

Thunder'ın skor yükünü tek başına üstlenen George, mücadeleyi 42 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Skora destek, 22 sayı ve 8 asistle 'tan geldi.

Sezonun altıncı mağlubiyetini alan Clippers'ta Lou Williams 35 sayı ve 7 ribaunt, Austin Rivers ve Blake Griffin 17'şer sayıyla mücadele etti.

PİSTONS SEZONA İYİ BAŞLADI

Boston Celtics'in ardından Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan , ağırladığı 'ı 111-104'lük skorla geçerek son 12 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Sezonun 9'uncu galibiyetine ulaşan 3 mağlubiyetli Pistons'ta Andre Drummond 16 sayı ve 20 ribaunt ile double-double yaptı. Reggie Jackson 22 sayı ve 6 asist, Avery Bradley 20 sayı, Tobias Harris ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile takımına katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda 10 mağlubiyetle son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Dennis Schroder 17 sayı ve 11 asistle oynadı. Milli oyuncu ise süre alamadı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 111 - 104

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 90 - 87

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 87 - 105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 120 - 111

Phoenix Suns-Orlando Magic: 112 - 128

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 87 - 94

Utah Jazz-Miami Heat: 74 - 84

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 97 - 101

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Boston Celtics seriyi 11 maça çıkardı
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