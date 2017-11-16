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THY ’de 7. haftanın MVP’si Errick McCollum

İHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 13:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 13:58
THY Euroleague’de 7. haftanın MVP’si Errick McCollum

THY ’de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ’in Amerikalı cusu Errick McCollum oldu.

THY 'de 7. haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu ödülü de sahibini buldu.

'in İsrail deplasmanında FOX'u 92-72 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Amerikalı yıldız cu Errick McCollum, haftanın MVP'si seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, müsabakayı 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı. McCollum haftanın en değerli oyuncusu ödülünü 33 verimlilik puanı ile elde etti.

Geçtiğimiz haftanın MVP'si yine Anadolu Efes'den Vladimir Stimac seçilmişti.

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THY Euroleague’de 7. haftanın MVP’si Errick McCollum
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