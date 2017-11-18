Trabzonspor, Galatasaray'a fark attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 21 sayı farkla mağlup etti: 103-82.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Trabzonspor, Green, Harris ve Vasiliauskas ile isabetli sayılar bularak, ilk çeyreği 31-19'luk skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Heslip'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle giren bordo-mavililer, skor üretmeye devam etti. Top kayıpları ve isabetsiz atışlar yapan Galatasaray Odeabank'a karşı üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, periyodun son bölümünde Heslip, Green, Obekpa ve Harris'in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkararak, soyunma odasına 60-33 önde girdi.

Maçın üçüncü periyoduna Summers ve Hardy'nin isabetsiz üç sayılık atışlarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Harris'in pota altından ürettiği basketlere engel olamayınca 22. dakikada fark 32 sayıya çıktı: 64-32. Kalan bölümde Göksenin Köksal ve Preldzic ile sayılar bulan sarı-kırmızıların çabası farkı kapatmaya yetmedi ve Trabzonspor, final periyoduna 27 sayı farklı 83-56 üstün gitti.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, salondan 103-82 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Trabzonspor: Vasiliauskas 11, Deniz Kılıçlı 6, Harris 20, Eldridge 8, Green 20, Burak Eşlik, Heslip 24, Yusuf Necip Seçen, Alper Saruhan, Obekpa 14, Ozan Odabaşı, Kaan Konak

Galatasaray Odeabank: Hardy 5, Taylor 6, Ege Arar 2, Summers 6, Göksenin Köksal 22, Mehmet Yağmur 6, Hendrix 8, Renfroe 12, Hopson 4, Preldzic 11

1. Periyot: 31-19

Devre: 60-33

3. Periyot: 83-56