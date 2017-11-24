Potada iyi başlangıç

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20:58
2019 Basketbol
Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında
Türkiye
,
Letonya
'yı 85 - 73'lük skorla mağlup etti.
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