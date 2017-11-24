  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Basketbol Haberleri
  4. Potada iyi başlangıç

Potada iyi başlangıç

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 20:58
Potada iyi başlangıç

2019 Basketbol Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında , 'yı 85 - 73'lük skorla mağlup etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Potada iyi başlangıç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN