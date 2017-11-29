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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 11:01
Anadolu Efes - Olimpia Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'ndeki iki galibiyetini de deplasmanda alan , 10. hafta maçında İtalyan temsilcisi AX 'ı ağırlayacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın sahasında İtalyan temsilcisi AX ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. maçı, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes'in İtalyan temsilcisinden transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, görev almaları halinde yarınki karşılaşmada eski takımlarına karşı forma giyecek.

İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

AX Armani Exchange Olimpia Milan ile bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 22 kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibine sahasında hiç yenilmedi.

İtalyan temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 11 mücadeleyi de kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta ise 5 kez galibiyete uzandı.

İki ekip arasındaki son 5 maçın üçünde Anadolu Efes, ikisinde de AX Armani Exchange Olimpia Milan salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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Anadolu Efes - Olimpia Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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