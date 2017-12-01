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kendinden emin

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 12:39 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 12:51
Cedi Osman kendinden emin

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ta forma giyen , büyük isimlerle oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

ABD basınına konuşan 22 yaşındaki milli basketbolcu, takımdaki yıldız oyuncularla ilgili, "Böyle isimlerle oynamak çok iyi bir duygu. Büyük bir fırsat bu. Onlardan çok şey öğreniyorum. Böyle oynamaya devam etmeliyiz. Takımıma yardımcı olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Her zaman soğukkanlı olduğunu belirten , "Korkmam için hiçbir sebep yok. Sabırlı olmalıyım. oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi burada, dünyanın en iyi takımlarından birindeyim. Çok iyi oyuncular var. Çok çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeliyim." ifadelerini kullandı.

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Cedi Osman kendinden emin
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