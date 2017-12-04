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Son dakika: da savcılığa gidiyor

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 17:41 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 17:41
Son dakika: Trabzonspor da savcılığa gidiyor

Kulübü'nün, - Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından spor Kulübü'nün de suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, " Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu'nda ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve spor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre de, bordo mavili yönetimin ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Bordo-mavili kulüp, "Seyirci inisiyatifiyle açılan bir pankartı bahane edip tüm camiayı FETÖ'cülükle suçlayan, bu kadar ağır ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Trabzonspor da savcılığa gidiyor
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