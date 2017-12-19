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Galatasaray'dan deplasmanda kritik galibiyet

Basketbol Takımı, ULEB B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 23:14
Galatasaray'dan deplasmanda kritik galibiyet

Bu sonucun ardından 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.

İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.

Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten olurken, Galatasaray Odeabank'ta 17 sayı kaydetti.

Salon: Cido

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), David Romano (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Lietkabelis: Williams 2, Juskevicius 14, Ksistof Lavrinovic 24, Cepukaitis 2, Peiners 9, Darjus Lavrinovic 10, Leonavicius 3, Talton 4, Jasaitis 5, Skucas, Tarolis 4, Aukstikalnis

Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 7, Summers 7, Ege Arar 2, Hopson 4, Göksenin Köksal 17, Taylor 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 13, Preldzic 10

1. Periyot: 19-25

Devre: 40-52

3. Periyot: 57-70

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Galatasaray'dan deplasmanda kritik galibiyet
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