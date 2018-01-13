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Warriors'ın deplasmanda bileği bükülmüyor

Batı Konferansı lideri , deplasmandaki üst üste 11'inci galibiyetini, 'ı 14 sayı farkla yenerek aldı. , 22 sayı öne geçtiği maçta 'a yenilerek üst üste 3'üncü kez kaybetti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:53
Warriors'ın deplasmanda bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'ı 108-94 mağlup ederek deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı son periyottaki etkili savunmasının yardımıyla 108-94 yendi.

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Sezonun 19'uncu mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 21 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist, Malcolm Brogdon 17 sayı kaydetti.

CAVALIERS KÖTÜ GİDİŞATI DURDURAMIYOR

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , ilk periyodunu 22 sayı geride kapattığı karşılaşmada ağırladığı 'ı 97-95 mağlup etti.

Bu sezon 22'nci kez kazanan Pacers'ta Darren Collison 22, Victor Oladipo 19 sayıyla takımın en skorerleri olurken, 16 sayı ve 11 ribaunt, Domantas Sabonis ise 12 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, 21 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu ise 17 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.

NETS DEPLASMANDA KAZANDI

Philips Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip , son periyottaki üstün performansının yardımıyla 'ı 110-105 yendi.

Sezonun 16'ncı galibiyetini alan Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile "triple-double" yapmaya çok yaklaştı. Jahlil Okafor 17, Rondae Hollis-Jefferson 14 sayı ile skora destek verdi.

Bu sezon 31'inci kez kaybederek ligin son sırasında yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 34 sayı ve 7 asist, Kent Bazemore 16 sayı ile oynadı. Milli basketbolcu ise 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 99-88

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 97-95

Washington Wizards-Orlando Magic: 125-119

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-110

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 94-108

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 118-108

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 119-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 87-78

Phoenix Suns-Houston Rockets: 95-112

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Warriors'ın deplasmanda bileği bükülmüyor
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