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’nde Türk gecesi

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Avrupa Ligi’nde Türk gecesi

THY 'ndeki iki temsilcimiz ve Doğuş bugün karşı karşıya geliyor. 18 maçta 12 galibiyet, 6 yenilgi ile 4. sırada yer alan Fenerbahçe Doğuş ilk 4 iddiası için kazanmak isterken, 5 galibiyet 13 yenilgi ile son sırada bulunan Anadolu Efes ise alacağı bir galibiyetle çıkışa geçmek istiyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç 20:30'da başlayacak ve beINSPORTS3'ten naklen yayınlanacak. İki takımın Avrupa arenasında bundan önce yaptığı 11 maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında da rakibini mağlup etmişti.

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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi
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