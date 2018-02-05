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Türklere hakaret eden Yunan başkana dev ceza!

Euroleague yönetimi, maçı sonrası yaptığı hakaret dolu açıklamaları nedeniyle Panathinaikos Başkanı 'a 12 ay boyunca salonlara girme cezası verdi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 21:35
Türklere hakaret eden Yunan başkana dev ceza!

Panathinaikos Kulübü Başkanı , 'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan Türk taraftarlara küfür!

Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

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Türklere hakaret eden Yunan başkana dev ceza!
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