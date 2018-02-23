Hatay yarıladı

PTT Kadınlar Türkiye Kupası
'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı 79-58 yenerek yarı finale çıktı. Hatay temsilcisi devreye 34-26 önde girerken, üçüncü periyoda da Paris ve Snytsina'nın sayılarıyla hızlı girdi. 23. dakikada farkı 15 sayıya (42-27) yükselten Hatay BŞB,
rakibinin geri dönüşüne izin vermeyerek maçı 79-58'lik skorla kazandı. FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE
PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda dünkü ikinci çeyrek final maçında Fenerbahçe, Mersin BŞB'yi 71-63 yendi. Son çeyreğe 53-47 geride giren sarı-lacivertliler, kısa 5 ile yaptığı baskılı savunma ile Bria Hartley'i durdururken, hücumda da devreye Ana Dabovic girdi. Maçı 15 sayıyla bitiren Sırp yıldızın kritik basketleriyle F.Bahçe 71-63 kazanıp bugün oynancak yarı finalde Hatay'ın rakibi oldu.