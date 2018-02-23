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Hatay yarıladı

PTT çeyrek finalinde Beşiktaş’a 21 sayı fark attı. Mardin’deki mücadelede pota altında Paris’i iyi kullanan Hatay temsilcisi sürekli önde götürdüğü maçta rakibinin direncini 3’üncü periyotta kırdı ve kazanmayı bildi

Giriş Tarihi: 23.2.2018
Hatay yarıladı
PTT 'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı 79-58 yenerek yarı finale çıktı. Hatay temsilcisi devreye 34-26 önde girerken, üçüncü periyoda da Paris ve Snytsina'nın sayılarıyla hızlı girdi. 23. dakikada farkı 15 sayıya (42-27) yükselten Hatay BŞB, rakibinin geri dönüşüne izin vermeyerek maçı 79-58'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE
PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda dünkü ikinci çeyrek final maçında Fenerbahçe, Mersin BŞB'yi 71-63 yendi. Son çeyreğe 53-47 geride giren sarı-lacivertliler, kısa 5 ile yaptığı baskılı savunma ile Bria Hartley'i durdururken, hücumda da devreye Ana Dabovic girdi. Maçı 15 sayıyla bitiren Sırp yıldızın kritik basketleriyle F.Bahçe 71-63 kazanıp bugün oynancak yarı finalde Hatay'ın rakibi oldu.
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Hatay yarıladı
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