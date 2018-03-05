TOFAŞ'ta seri 5 maça çıktı

Karşılaşma konuk ekibin 5-0'lık serisi ile başlarken, Bursa temsilcisi kısa sürede toparlandı ve Tony Crocker'ın basketiyle skoru çeyreğin bitimine 6.43 dakika kala 7-7'ye eşitledi. Daha sonra her iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken, ilk çeyreğe de 16-16'lık eşitlikle girildi.

İkinci çeyrekle birlikte hücumda pota altını etkili kullanan Sakarya temsilcisi, 7-0'lık seri yakalayarak ritim bulurken, devrenin bitimine 3.11 dakika kala C.J. Harris'in üst üste basketleriyle skoru 26-34'e çekti. TOFAŞ bu bölümde Tony Crocker ve Raymar Morgan'ın sayılarıyla etkili olmaya çalışsa da konuk ekip soyunma odasına 34-45'lik skor avantajıyla girdi.

İkinci devrenin başında konuk ekip etkinliğini sürdürdü ve periyodun hemen başında Nathan Boothe'un basketiyle skoru 38-50 yaparak maçtaki en büyük farkı yakaladı. Raymar Morgan ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, daha sonra farkı azaltmaya başladı ve Sammy Mejia'nın üç sayılık basketi sonrası farkı 1'e indirdi. Konuk ekip üçüncü çeyreği 54-55 önde tamamladı.

Son çeyrekte ise her iki takım da müthiş bir mücadele gösterdi. C.J. Harris'in dış atışlardan isabetler bulmasıyla Sakarya ekibi skor avantajını sürdürürken TOFAŞ, maçın bitimine 3.45 dakika kala skoru 70-70'e eşitledi ve hemen akabinde Barış Ermiş'in üç sayısıyla maçta öne geçti. Pierria Henry'nin de bu bölümde dış atış isabeti bulmasıyla TOFAŞ maçın ritmini iyice eline aldı. Son 30 saniyeye 80-73'lük skor avantajıyla giren mavi yeşilli ekip, bu üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligde oynadığı 19. maçında 16. galibiyetini alırken, Sakarya temsilcisi ise bu sezon 19. maçında 8. kez parkeden mağlup ayrıldı.

TOFAŞ'ta Raymar Morgan 21 sayı 6 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken Sakarya Büyükşehir Basketbol'da 24 sayı 11 ribaund ile double-double yapan Gian Clavell karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman (x), Polat Parlak (x), Mehmet Serdar Ünal (x)

TOFAŞ: Raymar Morgan 21 (xxx), Muhsin Yaşar 2 (x), Pierria Henry 15 (xxx), Sammy Mejia 11 (xx), Tony Crocker 13 (xxx), Barış Ermiş 9 (xx), Berkan Durmaz (x), Josh Owens 4 (x), Kenny Kadji 7 (xx), Yiğit Arslan 2 (xx)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Can Korkmaz 5 (x), Tufan Önen 5 (x), Moustapha Fall 5 (xx), Nathan Boothe 7 (xx), Gian Louis Clavell Lopez 24 (xxx), Doğukan Şanlı 2 (x), Nikola Jankovic 14 (xx), CJ. Harris 10 (xx), Mehmet Özdoğan 5 (x), Ersin Dağlı 2 (x)

1. PERİYOT: 16-16

DEVRE: 18-29

3. PERİYOT: 55-56