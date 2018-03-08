Mersin BŞB 1 sayıyla kaçırdı

İlk maçı evinde 6 sayı farka 79-73 kaybeden Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 5 sayı farkla kazanmasına karşın, yarı final biletini rakibine kaptırarak kupaya veda etti.

Venedik kentindeki Palasport Taliercio'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 13-12 önde tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyespor devreyi 31-29, üçüncü periyodu ise 43-42 üstün geçip, müsabakayı 5 sayı farkla 65-60 kazandı.

Maçın en skorer ismi, Reyer adına 25 sayı üreten Riquna Williams olurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Bria Hartley 19, Eshaya Murphy ise 18 sayıyla mücadele etti.