Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Zalgiris'i 85-78 mağlup ederek 18. galibiyetini aldı ve 5 maç kala Play-off oynamayı garantiledi.



Karşılaşmayı, Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Pizarro Perez (İspanya) ve Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetti.



Fenerbahçe Doğuş bu karşılaşmayı kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakılmaksızın, normal sezonun bitimine beş maç kala Play-off bileti almayı garantileyecek ve saha avantajını alma yolunda da çok büyük bir avantaj sağlayacak.

İLK PERİYOT SONUCU: 24-17

İLK YARI SONUCU: 40-31