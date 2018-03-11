Ufuk Sarıca: "Mental olarak toparlanmalıyız."

BLATT: "KARAKTERLİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR."

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, maça sadece 12 saatte hazırlandıklarının altını çizerek, "Önemli bir galibiyet aldık. Beşiktaş ligin önemli takımlarından biri. Böylesine güçlü bir takımı yenmek iyi hissettiriyor. Dün çok zor bir gün geçirdik. Uçağımız İstanbul'a çok geç indi. Oyuncularımın uyuması çok geç saatleri buldu. James Bell, Howard Sant-Roos ve Kartal Özmızrak'tan yoksun mücadele ettik. Bu durumdayken bunu söylemek bile istemiyorum. Beşiktaş'ı böyle eksiklerle yenmek karakterli bir takım olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Scottie Wilbekin'in mükemmel bir oyun oynadığını vurgulayan Blatt, "Bu tip maçları kazanmak için bir oyuncunun mükemmel oynaması diğerlerinin ona ayak uydurması gerekliydi. Wilbekin en önde gelenlerden biriydi. Wilbekin'i dışarıdan izlemesi keyiflidir umarım." diye konuştu.

Takımının mücadelesinden övgüyle söz eden tecrübeli başantrenör, "Karakterli takımlar ribauntlarda, ikili mücadelelerde ve savunmayla ön plana çıkarlar. Çeyrek finali 2-0 geçmek fazladan dinlenmemize yaradı. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan'ın Başantrenörü Ufuk Sarıca, galibiyet için yeteri kadar mücadele edemediklerini söyledi.

Darüşşafaka'nın galibiyeti kendilerinden daha fazla istediğini vurgulayan Sarıca, şunları kaydetti:

"Darüşşafaka'yı bu maçtaki ve Avrupa kupasındaki galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan düşük enerjili, mental hatalar yaptığımız bir maç oldu. İki takım için de zor bir periyot. Sağlık sorunu yaşayan oyuncularımız var. Rakibimiz de Avrupa kupası deplasmanından geldi. Bunlar mazeret değil ama etken olabilir. Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rövanşa çıkacağız. Kesinlikle skor averajıyla kazanmalıyız. Bu maçı unutup salı günü oynayacağımız maçı düşüneceğiz."

SARICA: "MENTAL OLARAK TOPARLANMALIYIZ"

Ufuk Sarıca, takımdaki eksik oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi vererek, şunları aktardı:

"Jon Diebler 4, Kenan Sipahi ise 3 gündür antrenman yapmadı. Enerjileri düşüktü. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Sağlık ekibimiz çalışıyor. Güçlerini toplamasını bekliyorum. Mental olarak da toparlanmalıyız."