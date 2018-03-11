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Westbrook'tan bir "triple double" daha

'de forması giyen Westbrook, karşısındaki 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla kariyerinin 98'inci "triple double"ına imza attı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 11:08
Westbrook'tan bir triple double daha

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ü 104-94 yenen 'ın all-star oyuncusu , 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19'uncu, kariyerinde 98. kez "triple double"a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Spurs'te Rudy Gay ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.

GRIZZLIES DİBE DEMİR ATTI

Ligin son sırasındaki , deplasmanda 'e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı.

Mavericks'i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.

Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115

Miami Heat-Washington Wizards: 129-102

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 114-80

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 104-94

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 113-105

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Westbrook'tan bir "triple double" daha
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