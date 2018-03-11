Zeljko Obradovic "Maçın sonucunu küçük detaylar belirledi"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic de rakiplerinin kısıtlı rotasyonuna rağmen mükemmel bir maç çıkardığını söyledi.

Pınar Karşıyaka'nın maçın başından son anına kadar çok agresif oynadığını aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

"Maçın sonucunu küçük detaylar belirledi, son dönemde kısa rotasyonla oynadık, bu da müsabakanın sonucunu belirledi. Bu süreçte Pınar Karşıyaka kolay atışları kaçırdı, öncesinde bizim de kaçırdığımız gibi. Bizim için önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bu atmosferde basketbol oynamak keyifli oluyor, iki takım taraftarına da teşekkür ediyorum."

TRİFUNOVİC "MAÇIN SONUNDA AKILLI KARARLAR VEREMEDİK"

Aleksandar Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Doğuş'u ve son dakikaya kadar mücadele eden kendi oyuncularını da tebrik etti.

Dar rotasyona rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

"Bence istediğimiz şekilde savunma yaptık ama hesaplamadığımız şekilde 3 sayılık basketler buldular. Bizim defansta yaptığımız hatalardan çok rakibimizin çok kaliteli olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir efordan sonra kaybetmek üzücü oluyor. Maçın sonunda akıllı kararlar veremedik. Aynı mücadeleyi göstermeye devam edersek sezonun geri kalanı için endişelenmeye gerek yok. Ayrıca buraya gelip de 40 dakika boyunca susmayan ve bizi destekleyen taraftarımız bize çok destek verdi, kendilerine teşekkür ediyorum."