Ergin Ataman "Üçüncü periyodun başında kaybettik"

İlk yarının yakın geçtiğini belirten Ataman şöyle devam etti "Maça iyi başladık ancak ikinci periyotta kenardan gelen oyuncularla avantajımızı kaybettik. Brose oyunu kontrol etmeye başladı. Bire bir ve alçak post savunmasında hatalar yaptık. McCollum da Zisis savunmasında hatalar yaptı. Ancak yakın bir maçtı. Maçı üçüncü periyodun başında kaybettik. Brose 10-0'lık seri yakaladı. Şutlarımızı sokarak geri dönmeye çalıştık ancak savunmamız her çeyrekte çok kötüydü. Bizi cezalandırdılar ve maçı kazandılar. Brose'yi tebrik ederim."

BANCHI "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Brose Baskets Bamberg koçu Luca Banchi'nin maç sonrası açıklamaları ise şu şekildeydi: "İyi bir maç ve önemli bir galibiyetti. Galibiyet mağlubiyet sayımızın önemi yok. İki takımın da ciddi oynamak istediği bir maçtı. Takımın bu maça yaklaşımı ve ikinci yarıda savunmamızdaki gelişim beni gururlandırdı. Özellikle ribaundlarda. Onların atletizmini iyi zapt ettik. Hücumda güvenimizin artmasında bu önemli bir faktördü. Topu iyi paylaştık, belki çok top kaybı yaptık ama bu, oyunun bir parçası. İleride bu sorunu halledeceğimizden eminim. Hak ettiğimiz bir galibiyetti."