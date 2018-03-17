Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maç sonucu: 79-81

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'ya Nando De Colo'dan gelen son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.

İLK PERİYOT SONUCU: 23-25

İY | FENERBAHÇE DOĞUŞ 40-44 CSKA MOSKOVA

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 58-54



FENERBAHÇE DOĞUŞ - CSKA MOSKOVA: 79-81

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf temsilcimiz oldu ve Fenerbahçe Doğuş, ilk 3 dakikalık bölüm geçilirken 9-2'lik üstünlüğü yakaladı. Aldığı moladan sonra geri dönmeyi başaran CSKA Moskova, son bölümde öne geçmeyi de başardı ve ilk çeyreği 23-25 önde tamamladı.





İkinci çeyreğin başında CSKA Moskova, farkı arttırdı. Fakat temsilcimiz tekrar oyunu dengeye getirse de Sergio Rodriguez'in son CSKA hücumunda gelen üç sayılık basketiyle ilk yarı 40-44 sona erdi.



Fenerbahçe Doğuş'ta Nicolo Melli ve James Nunnally 10'ar sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Kyle Hines da CSKA Moskova adına 10 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.



Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, özellikle savunma performansıyla fark yaratmayı başardı ve skorda tekrar üstün duruma geçmeyi başardı. CSKA Moskova'nın hücumda büyük sıkıntı yaşadığı çeyreği temsilcimiz, 58-54'lük skorla üstün tamamladı.



Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe oyun kurucusuz bir 5'le başladı fakat bu beklenen etkiyi vermeyince CSKA Moskova, ilk 2 dakikalık bölümün sonunda tekrar 58-61 öne geçti. Sloukas ve Vesely'i tekrar oyuna sokan Fenerbahçe, ilk 5 dakika geçilirken yine 68-67'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken son CSKA Moskova hücumuna 79-79 eşitlikle girildi fakat Nando De Colo'nun son saniye basketi skoru belirledi: 79-81.

MAÇTAN NOTLAR

Kapalı gişe

Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçı kapalı gişe oynandı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, bütün biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-lacivertli kulüp de bütün koltuklara küçük Fenerbahçe bayrakları koydurttu. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde bayrakları sallamasıyla salonda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın bençinin arkasında takip eden Yıldırım'a kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ozan Balaban, Ahmet Önder Fırat eşlik etti.

Hakem Javor'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.

Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.

Janssen de salonda

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli basketbol takımına destek vermek için maçı salonda izledi.

Sakatlığı nedeniyle yarın Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Janssen, kampta olmadığı için Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçını salondan takip edebildi.