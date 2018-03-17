Son topta yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, 81-79 yenildi. Konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti. İkinci yarıda Vesely'yi pota altında iyi kullanan Fenerbahçe savunmada da vites yükseltince son bölüme 58-54 üstün girdi. Ancak Obradovic'in son çeyreğe oyun kurucusuz ve Vesely'siz başlaması ibreyi değiştirdi. CSKA 7-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe, Datome ve Melli'nin basketleri ile skora ortak olsa da De Colo'nun son saniye basketi ile maçı 79-81 kazanan CSKA Moskova oldu.Alex'in İstanbul'a gelmesi polemik yaratmıştı. Fenerbahçe Kulübü, basketbol maçını izleyen efsanenin salondan bir fotoğrafı eşliğinde, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex, Ülker Salonu'nda" mesajını paylaştı.