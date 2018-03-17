Son topta yıkıldı

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, 81-79 yenildi. Konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti. İkinci yarıda Vesely'yi pota altında iyi kullanan Fenerbahçe savunmada da vites yükseltince son bölüme 58-54 üstün girdi. Ancak Obradovic'in son çeyreğe oyun kurucusuz ve Vesely'siz başlaması ibreyi değiştirdi. CSKA 7-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe, Datome ve Melli'nin basketleri ile skora ortak olsa da De Colo'nun son saniye basketi ile maçı 79-81 kazanan CSKA Moskova oldu. F.Bahçe, 18 top kaybı yaparken, CSKA bunlardan tam 19 sayı üretti. ALEX AÇILIMI!
Alex'in İstanbul'a gelmesi polemik yaratmıştı. Fenerbahçe Kulübü, basketbol maçını izleyen efsanenin salondan bir fotoğrafı eşliğinde, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex, Ülker Salonu'nda" mesajını paylaştı.