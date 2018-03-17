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Son topta yıkıldı

Kanarya, 18 top kaybı yapmasına rağmen son 11 saniyeye 79-79 girildi. Ancak CSKA’lı De Colo’nun üçlüğü ümitleri bitirdi

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Son topta yıkıldı
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, 81-79 yenildi. Konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti. İkinci yarıda Vesely'yi pota altında iyi kullanan Fenerbahçe savunmada da vites yükseltince son bölüme 58-54 üstün girdi. Ancak Obradovic'in son çeyreğe oyun kurucusuz ve Vesely'siz başlaması ibreyi değiştirdi. CSKA 7-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe, Datome ve Melli'nin basketleri ile skora ortak olsa da De Colo'nun son saniye basketi ile maçı 79-81 kazanan CSKA Moskova oldu. F.Bahçe, 18 top kaybı yaparken, CSKA bunlardan tam 19 sayı üretti.

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Son topta yıkıldı
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