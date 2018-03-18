İstanbul BŞB kötü gidişe Uşak karşısında son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Muratbey Uşak, play-off mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırladı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 9-9 beraberlikle geçildi. İki takım da pota altından sayı ararken Muratbey Uşak, ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, özellikle Buckner ile üst üste sayı üretti. Konuk ekip, iyi oyunuyla aradaki farkı açarken karşılaşmanın 15. dakikası İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 33-21'lik üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip, ilk yarıyı 40-31 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte Muratbey Uşak'ın dışarıdan atışlarla rakibini yakalama çabalarına rağmen konuk ekip, final periyoduna 61-56 üstün girdi.
Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 83-79 kazandı.
Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Hakemler: Özlem Yalman, Serhat Büker, Halil Baldemir
Muratbey Uşak: Solomon 29, Hamilton 14, Watson 15, Şafak Edge 3, Calloway 4, Tayfun Erülkü 5, Ofoegbu 4, Murat Kozan, Miles 5
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 11, Mert Çevik 3, Ayberk Olmaz 8, Bircevic 11, Thompson 10, Buckner 17, Klobucar 5, Buva 12, Uğur Dokuyan 6
1. Periyot: 18-17
Devre: 31-40
3. Periyot: 56-61
Beş faulle çıkanlar: 38.01 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 39.40 Hamilton (Muratbey Uşak)