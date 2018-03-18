Yeşilgiresun Belediyespor - Anadolu Efes: 91-87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 91-87 mağlup ederek ligde kalma yarışında kritik bir galibiyet alan Yeşilgiresun'da Boynton 22 sayı 6 ribaunt ile oynarken Jefferson 20 sayı 10 ribauntla double double yaptı. Ev sahibi ekipte 16 sayıyla Dragicevic, Rashad James de 15 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Anadolu Efes'te Weems 19 sayı, Dunston ve Mc Collum 18'er sayı ile oynarken Motum da 14 sayı ve 6 ribauntla skora katkıda bulundu.

19 Eylül Spor Salonunda seyirci desteğini arkasına alarak maça başlayan ev sahibi ekip buna rağmen maça istediği başlayamadı. İlk üç dakikayı Anadolu Efes tamamı Motum'dan gelen sayılarla 7-3 önde geçti. Yeşilgiresun Belediye farkı kapatıp öne geçmek için mücadele etse de uzunlarıyla maça ağırlık koyan Anadolu Efes periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Yeşilgiresun Belediye Dragicevic'in bulduğu sayılarla farkı azalttı ve 1 sayıya kadar (25-24) yaklaştı. Anadolu Efes farkı 7 sayıya (35-28) çıkarsa da Yeşligiresun maçı bırakmadı ve 7. dakikada farkı 1 sayıya (40-39) kadar indirdi. İlerleyen dakikalarda Boynton'un basketiyle skor 42-42'ye gelse de son saniyelerde yandan top kullanan Anadolu Efes, Weems'in üçlüğü ile devreyi 50-48 önde tamamladı.

Soyunma odasından dinç dönen Yeşilgiresun Belediyespor, maçı kazanmak isteğini ortaya koydu ve 26'ncı dakika sonra 63-61 öne geçti. Üst üste basket bulan ve iyi savunma yapan Davon Jefferson'un etkili olduğu bu periyodu ev sahibi ekip 69-68 önde bitirdi.

Final periyoduna bu kez hızlı başlayan rakip Anadolu Efes'ti ve hemen skoru 73-69 lehine çevirdi. Hemen mola alan ev sahibi ekip 7-0'lık seri yakaladı ve 76-73 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip son 3 dakikaya da 6 sayı (84-78) farkla geçti. Jefferson farkı 8 sayıya (88-80) çıkardı, ancak Efes'te McCollum basketfaulle farkı kapatmaya çalıştı (88-83). Ancak maç boyunca sahada kalan Boynton'un iyi oyunu ve attığı basketler ev sahibi Yeşilgiresun Belediyespor'a galibiyeti getirdi: 91-87

SALON: 19 Eylül Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James (xxx) 15, Boynton (xxx) 22, Buford (xx) 8, Enes Berkay, Dusan Cantekin 2, Dragicevic (xxx) 16, Williams (xx) 8, Jefferson (xxx) 20

ANADOLU EFES: McCollum (xxx) 18, Doğuş Balbay (x) 4, Brown (x) 8, Birkan Batuk 3, Motum (xxx)14, Weems (xxx) 19, Douglas 3, Dunston (xxx) 18

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 48-50

3. PERİYOT: 69-68

5 FAUL: 39.55 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)