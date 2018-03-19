Basketbol Süper Ligi puan durumu

Ligin 21. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, müsabakayı 76-69 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Haftaya averajla ikinci sırada giren TOFAŞ ise sahasında Banvit'e 104-93 mağlup olarak 38 puanda kaldı.
Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Beşiktaş-Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71
Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86
TOFAŞ-Banvit: 93-104
Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka: 66-72
Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka: 76-69
Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86
Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes: 91-87
Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|Puan
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|21
|18
|3
|1796
|1506
|39
|2
|TOFAŞ
|21
|17
|4
|1744
|1600
|38
|3
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|21
|14
|7
|1615
|1541
|35
|4
|BANVİT
|21
|13
|8
|1687
|1594
|34
|5
|ANADOLU EFES
|21
|14
|7
|1727
|1697
|34
|6
|DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL
|21
|13
|8
|1646
|1524
|34
|7
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|13
|8
|1621
|1577
|34
|8
|ESKİŞEHİR BASKET
|21
|10
|11
|1670
|1693
|31
|9
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|9
|12
|1668
|1718
|30
|10
|GALATASARAY ODEABANK
|21
|9
|12
|1671
|1661
|30
|11
|TRABZONSPOR
|21
|8
|13
|1829
|1894
|29
|12
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|21
|7
|14
|1647
|1712
|28
|13
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|21
|7
|14
|1669
|1831
|28
|14
|PINAR KARŞIYAKA
|21
|7
|14
|1595
|1726
|28
|15
|GAZİANTEP BASKETBOL
|21
|5
|16
|1603
|1774
|26
|16
|MURATBEY UŞAK
|21
|4
|17
|1593
|1733
|25
- Gelecek haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
24 Mart Cumartesi:
13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)
25 Mart Pazar:
13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)
19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
26 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)