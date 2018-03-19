Basketbol Süper Ligi puan durumu

Ligin 21. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, müsabakayı 76-69 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Haftaya averajla ikinci sırada giren TOFAŞ ise sahasında Banvit'e 104-93 mağlup olarak 38 puanda kaldı.

SONUÇLAR

Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

Beşiktaş-Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86

TOFAŞ-Banvit: 93-104

Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka: 66-72

Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka: 76-69

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86

Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes: 91-87

Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83

PUAN DURUMU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M S Y Puan 1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 21 18 3 1796 1506 39 2 TOFAŞ 21 17 4 1744 1600 38 3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 21 14 7 1615 1541 35 4 BANVİT 21 13 8 1687 1594 34 5 ANADOLU EFES 21 14 7 1727 1697 34 6 DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL 21 13 8 1646 1524 34 7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 13 8 1621 1577 34 8 ESKİŞEHİR BASKET 21 10 11 1670 1693 31 9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 9 12 1668 1718 30 10 GALATASARAY ODEABANK 21 9 12 1671 1661 30 11 TRABZONSPOR 21 8 13 1829 1894 29 12 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 21 7 14 1647 1712 28 13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 21 7 14 1669 1831 28 14 PINAR KARŞIYAKA 21 7 14 1595 1726 28 15 GAZİANTEP BASKETBOL 21 5 16 1603 1774 26 16 MURATBEY UŞAK 21 4 17 1593 1733 25

- Gelecek haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Mart Cumartesi:

13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)

25 Mart Pazar:

13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

26 Mart Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)