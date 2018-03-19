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Basketbol Süper Ligi puan durumu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş zirvedeki yerini korudu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:41
Basketbol Süper Ligi puan durumu

Ligin 21. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, müsabakayı 76-69 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Haftaya averajla ikinci sırada giren TOFAŞ ise sahasında Banvit'e 104-93 mağlup olarak 38 puanda kaldı.

SONUÇLAR

Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

Beşiktaş-Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86

TOFAŞ-Banvit: 93-104

Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka: 66-72

Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka: 76-69

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86

Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes: 91-87

Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83

PUAN DURUMU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMSYPuan
1FENERBAHÇE DOĞUŞ211831796150639
2TOFAŞ211741744160038
3BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN211471615154135
4BANVİT211381687159434
5ANADOLU EFES211471727169734
6DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL211381646152434
7SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR211381621157734
8ESKİŞEHİR BASKET2110111670169331
9İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR219121668171830
10GALATASARAY ODEABANK219121671166130
11TRABZONSPOR218131829189429
12DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE217141647171228
13YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR217141669183128
14PINAR KARŞIYAKA217141595172628
15GAZİANTEP BASKETBOL215161603177426
16MURATBEY UŞAK214171593173325

- Gelecek haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Mart Cumartesi:

13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)

25 Mart Pazar:

13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

26 Mart Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

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