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Anadolu Efes'ten anlamlı hareket

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Rus ekibi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. 20:45'te başlayacak olan karşılaşmada Anadolu Efes, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında özel bir uygulama gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 19:28
Anadolu Efes'ten anlamlı hareket

Dünya genelinde 21 Mart'ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü'nün 2018'deki en önemli durağı, THY Avrupa Ligi 27. hafta mücadelesinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Khimki Moskova maçı olacak.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nden gelecek konukların yanı sıra tüm down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek.

ÖZEL KONUKLAR, ANADOLU EFES OYUNCULARI İÇİN ÇIKIŞ KORİDORU OLUŞTURACAK

Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada aynı zamanda down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar. Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve "Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz" diyecekler.

ANADOLU EFES, DOWN SENDROMLU VATANDAŞLARI SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA DAVET EDİYOR
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tüm basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına davet ediyor.

Bu özel uygulama kapsamında iki aile üyesi veya eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden ücretsiz maç biletlerini alabilecekler.

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Anadolu Efes'ten anlamlı hareket
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