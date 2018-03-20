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Canlı | Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Maccabi Fox Tel Aviv

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İstanbul Ülker Sports Arena'da İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv'i konuk ediyor. Maçın sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 21:25
Canlı | Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Maccabi Fox Tel Aviv

THY Avrupa Ligi 27. hafta mücadelesinde; play-off'da ev sahibi avantajını kazanmak isteyen Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox Tel Aviv karşısında. Fenerbahçe Doğuş, geride kalan 26 haftada aldığı 18 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Play-off mücadelesi veren Maccabi Fox Tel Aviv ise 26 maçta aldığı 13 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - MACCABI FOX TEL AVIV
Fenerbahçe Doğuş 16 - 21 Maccabi Fox Tel Aviv (1. Periyot Sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 45 - 36 Maccabi Fox Tel Aviv (2. Periyot Sonucu)

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Canlı | Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Maccabi Fox Tel Aviv
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