Darüşşafaka, Bayern Münih karşısında son saniyede kazandı

EuroCup'ta iki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinde ilk maçın galibi 76-74'lük skorla Darüşşafaka oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, üst üste hücumlardan eli boş dönen yeşil-siyahlılar karşısında 4. dakikada skoru 8-0'a getirdi. Maçtaki ilk sayılarını 5. dakikada Johnson'la bulan Darüşşafaka, hücumda üst üste yapılan top kayıplarının ardından 9. dakikada 16 sayı geriye düştü: 6-22. İstediği savunmayı yapamayan Darüşşafaka, ilk periyodu 25-11 geride tamamladı.

İkinci periyoda Eric'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka, çeyrek boyunca kritik anlarda top kayıpları yapmaya devam etti. Yeşil-siyahlılar, hızlı hücumlarla potaya giden Bayern Münih karşısında 15. dakikayı 38-20 geride geçti. Hücumda tempoyu bir türlü artıramayan Darüşşafaka, Wilbekin'ın son saniye üçlüğüne rağmen soyunma odasına 47-30 geride girdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğini alarak başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Wilbekin'ın sayılarıyla 24. dakikada farkı 11 sayıya (38-49) indirdi. Savunma sertliğini artıran yeşil-siyahlılar, çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 58-61. Kalan bölümde Cunningham'la sayılar bulan konuk ekip, final periyoduna 63-58 önde gitti.

Son çeyreğin ilk iki dakikasında takımlar sayı üretemezken, Darüşşafaka, Eric'in boyalı alandan bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı yeniden 3 sayıya (62-65) indirdi. Yeşil-siyahlılar, molanın ardından Eric'in kaydettiği basketle Bayern Münih karşısında 38. dakikada farkı 1'e (69-70) düşürdü. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada bitime 54 saniye kala Darüşşafaka, Wilbekin'ın basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 73-72. Konuk ekip, Cunningham'ın basketiyle yeniden üstünlüğü yakaladı: 74-73. Yeşil-siyahlıların boş hücumunun ardından hücumda bu kez Bayern Münih, Jovic ile top kaybı yaşadı. Darüşşafaka, molanın ardından bitime 1 saniye kala Kidd'in 3 sayılık basketiyle 76-74 öne geçti. Yeşil-siyahlılar, son hücumdan yararlanamayan Bayern Münih'i 76-74 mağlup etti.

Seride ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takımı, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak üçüncü müsabaka belirleyecek.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Petros Papapetrou (Yunanistan)

Darüşşafaka: Wilbekin 24, Muhammed Baygül, Sant-Roos 4, Johnson 15, Eric 18, Kidd 8, Kartal Özmızrak, Cummings 3, Okben Ulubay, Furkan Aldemir 1, Doğuş Özdemiroğlu 3

Bayern Münih: Cunningham 20, Redding 15, Jovic 4, Barthel 6, Booker 12, Hobbs 2, Lucic 7, Dedovic 4, Gavel, Zirbes 4

1. Periyot: 11-25

Devre: 30-47

3. Periyot: 58-63

Beş faulle çıkan: 36.50 Johnson (Darüşşafaka)