Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Evkur Yeni Malatyaspor istifa haberlerini yalanladı

Evkur Yeni Malatyaspor istifa haberlerini yalanladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulunun istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 22:58 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 23:52
Evkur Yeni Malatyaspor istifa haberlerini yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, son günlerde ortaya atılan yönetim kurulunun istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinin başında olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun Başkanı Sn. Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu 'İstifa etti' yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmî site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Evkur Yeni Malatyaspor istifa haberlerini yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN