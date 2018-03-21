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, karşısında sonunu getiremedi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında , büyük bir heyecana sahne olan maçta 'nda ağırladığı Rusya'nın takımına 73-85 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes'in mağlubiyet serisi 6 maça çıktı.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 23:00
Anadolu Efes, Khimki karşısında sonunu getiremedi

THY Avrupa Ligi'nin son sırasında bulunan , THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27. maçta Rus temsilcisi 'ye 73-85 mağlup oldu. İlk periyotu 29-18 önde geçerek karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes devreye de 49-42 önde girdi. Buna karşın ikinci yarıda istediği performansı sergilemeyen Anadolu Efes, sahadan 73-85 mağlup ayrılan taraf oldu.

Khimki'ye galibiyeti getiren oyuncu 17 sayı, 5 ribaundla Malcolm Thomas ve 16 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla Alexey Shved oldu. Bu ikiliye en büyük destek 13 sayıyla Egor Vialtsev, 11 sayıyla Anthony Gill ve 10 sayıyla Charles Jenkins'den geldi.

Anadolu Efes'te 19 sayı ve 7 ribaundla oynayan Bryant Dunston'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı. Sonny Weems 16, Errick McCollum ve Brock Motum 11'er sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimler oldular.

Bu sonuçla Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27. maçında 21. mağlubiyetini alırken Khimki 16. galibiyetini elde etmeyi başardı.

Salon:

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Michele Rossi (İtalya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 11, Simon 6, Weems 16, Dunston 19, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 11, Stimac 6, Douglas

Khimki: Shved 16, Markovic 3, Gill 11, Anderson 4, Thomas 17, Jenkins 10, Monia 3, Robinson 3, Vialtsev 13, Zaytsev 2, Todorovic 3

1. Periyot: 29-18
Devre: 49-42
3. Periyot: 61-61

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Anadolu Efes, Khimki karşısında sonunu getiremedi
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