THY Avrupa Ligi'nin son sırasında bulunan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27. maçta Rus temsilcisi Khimki'ye 73-85 mağlup oldu. İlk periyotu 29-18 önde geçerek karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes devreye de 49-42 önde girdi. Buna karşın ikinci yarıda istediği performansı sergilemeyen Anadolu Efes, sahadan 73-85 mağlup ayrılan taraf oldu.

Khimki'ye galibiyeti getiren oyuncu 17 sayı, 5 ribaundla Malcolm Thomas ve 16 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla Alexey Shved oldu. Bu ikiliye en büyük destek 13 sayıyla Egor Vialtsev, 11 sayıyla Anthony Gill ve 10 sayıyla Charles Jenkins'den geldi.

Anadolu Efes'te 19 sayı ve 7 ribaundla oynayan Bryant Dunston'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı. Sonny Weems 16, Errick McCollum ve Brock Motum 11'er sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimler oldular.

Bu sonuçla Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27. maçında 21. mağlubiyetini alırken Khimki 16. galibiyetini elde etmeyi başardı.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Michele Rossi (İtalya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 11, Simon 6, Weems 16, Dunston 19, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 11, Stimac 6, Douglas

Khimki: Shved 16, Markovic 3, Gill 11, Anderson 4, Thomas 17, Jenkins 10, Monia 3, Robinson 3, Vialtsev 13, Zaytsev 2, Todorovic 3

1. Periyot: 29-18

Devre: 49-42

3. Periyot: 61-61