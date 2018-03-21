Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Khimki takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Karşılaşmadan 73-85'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes bu sonuçla organizasyondaki 21. mağlubiyetini yaşarken, Khimki ise 16. galibiyetini aldı. Rus temsilcisi, ligde normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyerek play-off'ta mücadele etme hakkını bitime 3 maç kala elde etti.

Karşılaşmaya Motum ve Weems'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. Khimki'nin Shved ile bulduğu sayılara Weems, Simon ve Motum'un basketleriyle yanıt veren lacivert-beyazlılar, 8. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı ve rakibine molayı aldırdı. Kalan bölümde birçok top kaybı yapan Khimki karşısında farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Dunston'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes önünde Monia ve Jenkins ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Khimki, 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 34-25. Thomas ve Jenkins'in kazandırdığı basketlerle 8-2'lik seri yakalayan Khimki, 16. dakikada skoru 36-33'e getirdi. Kalan bölümde McCollum'un skor yükünü üstlenmesiyle rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk yarı boyunca 8 top kaybı yapan Khimki önünde soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı. Khimki, Shved ve Gill'in skor yükünü üstlenmesiyle 26. dakikada beraberliği sağladı: 55-55. Anadolu Efes'in Motum ve Weems ile kaydettiği sayılara Shved ve Gill'in basketleriyle cevap veren Khimki, 29. dakikada öne geçti: 59-61. Kalan bölümde lacivert-beyazlılar, Weems ile basket buldu ve final periyoduna 61-61 eşitlikle gidildi.

Dördüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, McCollum ve Brown ile skor üretirken, Khimki ise Thomas ve Shved ile sayılar buldu. Khimki, Markovic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçti: 69-72. Hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Shved, Vialtsev ve Todorovic'in arka arkaya kazandırdığı sayılarla 8-0'lık seri yakalayan konuk takım, 39. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 71-80. Vialtsev'in 3 sayılık basketiyle aynı dakika içinde farkı çift hanelere taşıyan (72-83) Khimki, karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı.

DOWN SENDROMU VE FARKINDALIK GÜNÜ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan, karşılaşmada "21 Mart Dünya Down Sendromu ve Farkındalık Günü"ne dikkat çekildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nden gelen konukların yanı sıra down sendromlu bireyler, iki aile üyesi ya da öğretmenleriyle birlikte müsabakayı ücretsiz izledi.

ERGİN ATAMAN "İKİ FARKLI MAÇ İZLEDİK"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Rus ekibi Khimki'ye 85-73 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda iyi oynayamadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Tamamen 2 farklı maç izledik. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci devrede oyun değişti. Çok atış kaçırdık ve ikili oyunları değerlendiremedik. Son 5 dakikada da oyunun kontrolünü kaybederek karşılaşmadan mağlup ayrıldık." ifadelerini kullandı.

BARTZOKAS "HER MAÇ FİNAL"

Alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Bartzokas, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Tarihte ilk kez THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldık. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk yarıda baskı altında oynayarak geriye düştük fakat ikinci devrede daha iyi bir performans sergileyerek maçı kazandık. Kalan her müsabakaya final havasında çıkacağız." diye konuştu.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Michele Rossi (İtalya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 11, Simon 6, Weems 16, Dunston 19, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 11, Stimac 6, Douglas

Khimki: Shved 16, Markovic 3, Gill 11, Anderson 4, Thomas 17, Jenkins 10, Monia 3, Robinson 3, Vialtsev 13, Zaytsev 2, Todorovic 3

1. Periyot: 29-18

Devre: 49-42

3. Periyot: 61-61