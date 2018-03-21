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Canlı | THY Avrupa Ligi'nde 'in rakibi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında , 'nda Rusya'nın takımını ağırlıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Khimki karşısında alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Maçı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 21:28
Canlı | THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi Khimki

THY Avrupa Ligi'nde play-off ihtimali kalmayan Rusya'nın Moskova takımını İstanbul 'nda ağırlıyor. Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alan Anadolu Efes bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada aldığı 20 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin ilk yarısında Khimki ile oynadığı karşılaşmayı 86-68'lik skorla kaybetmişti.

ANADOLU EFES - KHIMKI (İLK YARI SONA ERDİ)
Anadolu Efes 29 - 18 Khimki (1. Periyot Sonucu)
Anadolu Efes 49 - 42 Khimki (2. Periyot Sonucu)

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Canlı | THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi Khimki
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