THY Avrupa Ligi'nde play-off ihtimali kalmayan Anadolu Efes Rusya'nın Khimki Moskova takımını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlıyor. Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alan Anadolu Efes bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada aldığı 20 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin ilk yarısında Khimki ile oynadığı karşılaşmayı 86-68'lik skorla kaybetmişti.
ANADOLU EFES - KHIMKI (İLK YARI SONA ERDİ)
Anadolu Efes 29 - 18 Khimki (1. Periyot Sonucu)
Anadolu Efes 49 - 42 Khimki (2. Periyot Sonucu)