Cavalierslı basketbolcu Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
Cleveland Cavaliers Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.
ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.