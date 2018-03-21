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Cavalierslı basketbolcu Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi

ekiplerinden 'ın ABD'li basketbolcusu 'ın erkek kardeşi , 27 yaşında hayatını kaybetti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:16
Cavalierslı basketbolcu Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden 'ın ABD'li basketbolcusu 'ın erkek kardeşi , 27 yaşında yaşamını yitirdi.

Cleveland Cavaliers Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.

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Cavalierslı basketbolcu Korver'ın erkek kardeşi yaşamını yitirdi
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