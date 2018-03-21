Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman’a büyük jest

BUGÜN NELER OLDU

Cleveland Cavaliers'ta ilk 5'e yerleşen ve iyi bir form grafiği yakalamışken, geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan milli basketbolcumuz Cedi Osman'a büyük bir jest yapıldı. Milwaukee Bucks'ı 124-117 yendiği maç öncesi Cavaliers, karşılaşma öncesi Cedi Osman için özel bir organizasyon planladı. Cavs yönetimi Cedi adına özel bir tişört hazırlatırken her koltuğa bu tişörtleri yerleştirdi. Tişörtlerde, "Tükenmeyen mücadeleye ve bitmek bilmeyen enerjiye sahip Cavaliers forveti" yazıldı. Maçta LeBron James 40 sayı, 12 ribaund, 10 asistle tripledouble yapıp yıldızlaştı.