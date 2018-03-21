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Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman’a büyük jest

NBA'de sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek olan milli basketbolcu Cedi Osman'a, kulübü Cleveland Cavaliers tarafından büyük bir jest yapıldı.

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman’a büyük jest
Cleveland Cavaliers'ta ilk 5'e yerleşen ve iyi bir form grafiği yakalamışken, geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan milli basketbolcumuz Cedi Osman'a büyük bir jest yapıldı. Milwaukee Bucks'ı 124-117 yendiği maç öncesi Cavaliers, karşılaşma öncesi Cedi Osman için özel bir organizasyon planladı. Cavs yönetimi Cedi adına özel bir tişört hazırlatırken her koltuğa bu tişörtleri yerleştirdi. Tişörtlerde, "Tükenmeyen mücadeleye ve bitmek bilmeyen enerjiye sahip Cavaliers forveti" yazıldı. Maçta LeBron James 40 sayı, 12 ribaund, 10 asistle tripledouble yapıp yıldızlaştı.
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Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman’a büyük jest
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