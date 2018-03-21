Fenerbahçe Doğuş'un 19'uncu harikası Maccabi Fox Tel Aviv

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 27'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv'i 87-73 yendi. İsrail ekibi, Jackson, Bolden ve Thomas'ın sayılarıyla ilk çeyreği 21-16 önde geçti. Kanarya, ilk çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle ayakta kalmaya çalışırken, Obradovic'in ikinci periyodun ilk bölümünde aldığı mola sonrası rüzgar tersine esti. Hücumda topu iyi dolaştırmaya başlayan Kanarya, Sloukas, Datome ve Guduric ile Maccabi potasına yağmaya başladı. Soyunma odasına 45-36 üstün giden Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe Sloukas ve Vesely'nin sayılarıyla başladı. 29'uncu dakikada farkı 21 sayıya (72- 51) çıkaran Kanarya, 87-73 kazanarak, 19'uncu galibiyetini aldı. Guduric, 23 sayıyla parkenin en skorer ismi oldu.

DAÇKA, FİNAL İÇİN DEV BİR ADIM ATTI

Darüşşafaka , EuroCup yarı final serisi ilk karşılaşmasında konuk ettiği Bayern Münih'i 76-74 mağlup etti. Wilbekin 24, Eric 18, Johnson ise 15 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki iki maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takımı, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak üçüncü müsabaka belirleyecek.