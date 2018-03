NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın takım arkadaşı LeBron James'in 2015 yılında belinden ağır bir sorun yaşadığı ve bu neden kariyerinin tehlikeye girdiği belirtildi.

Basketbol tarihinin en istikrarlı oyuncularından biri olan LeBron James, NBA'deki 15. sezonunu geçirmesine karşın 2017-18 sezonunda hiç maç kaçırmadı. Tecrübeli oyuncu verdiği demeçlerde kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söylerken istatistikler de 33 yaşındaki oyuncuyu doğruluyor. Maç başına 37.1 dakika sahada kalan LeBron 27.3 sayı, 8.7 ribaund ve 9.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bu da LeBron James'in ribaund ve asist kategorilerinde kariyerinin en yüksek rakamlarıyla oynarken sayı kategorisinde de 2009-10 sezonundan sonra en yüksek ortalamasını yakaladığı anlamına geliyor.

ESPN'de yayımlanan habere göre LeBron James kariyerinin ilk ciddi sakatlığını 2015 yılında yaşadı. Bel bölgesinde yaşadığı sorunlar sebebiyle dayanaklılık ve hareket sorunları yaşayan LeBron molalarda beline havlu sarıp korta uzanıyordu.

Bu görüntüler, NBA'in eski yıldızları Larry Bird ve Steve Nash'in 30'larında yaşadıkları ve kariyerlerinin düşüşe geçmesiyle sonuçlanan dönemleri andırırken LeBron James doğru kişilerin desteği ile gerçekleştirdiği yoğun çalışma temposunun ardından bu sorunları atlatmayı başardı.

10 AY İÇİNDE 2 ENJEKSİYON

LeBron James belinde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2015 yılında 10 ay içinde 2 defa bu bölgeye iltihap sökücü enjeksiyon yaptırdı. Bunlardan ilki LeBron'un 2014-15 sezonunun ortalarında takımdan iki hafta ayrı kalmasına sebep olurken ikincisi 2015-16 sezonu hazırlık kampının bir kısmını kaçırmasıyla sonuçlandı. Yaşadığı bu sakatlıklar sebebiyle parkelerden daha uzun süre uzak kalmak LeBron James için hayli gerçekçi bir ihtimaldi. Yıldız oyuncu alanında uzman isimlerle geniş kapsamlı çalışmalar yaparak yaşadığı sakatlıkların olası sıkıntılarından kendini uzak tutmayı başardı.

Bel ağrıları LeBron'u ilk kez 2014-15 sezonunun ortalarında rahatsız etmeye başladı. O sezon 88 kez smaç yapan LeBron için bu, kariyerinin en düşük rakamıydı. Sezon ortasında beline iltihap sökücü enjeksiyon yaptıran LeBron, sakatlığın etkisinden kısmen kurtulsa da 2015-16 sezonu öncesi hazırlık kampında bir kez daha aynı sıkıntıları yaşadı. LeBron tekrar beline iltihap sökücü enjeksiyon yaptırdı.

Yıldız oyuncu belinden yaşadığı sorunlar sebebiyle iş yeri Miami'de olan ve uzun süreler beraber çalıştığı antrenör David Alexander ile irtibata geçti. Alexander, ekibinin önemli isimlerinden biri olan Donnie Raimon'u LeBron'un yanına gönderdi ve LeBron bir süre sonra Raimon'u tam zamanlı antrenörü olarak yanında tuttu. Bunun üzerine Raimon LeBron'a yakın olmak için Akron'a taşındı.

Raimon özellikle LeBron'un karın kasları ve duruşunu sağlamlaştıran ve bele bindirilen ağırlığı azaltan egzersizler üzerine yoğunlaştı. Antrenmanlarını sürdürmeye devam eden ikili bu çalışmalarını büyük oranda maç ve antrenman öncelerinde gerçekleştiriyor. Deplasmanda oynanan maçlarda ikilinin çalışma yeri soyunma odasının hemen çıkışındaki koridorlar oluyor.

LeBron James'in fiziği üzerine yoğun mesai harcayan bir diğer antrenör ise Mike Mancias. 2004'ten bu yana LeBron'la çalışan Mancias maç ve antrenman sonralarında yenileme çalışmalarına ağırlık veriyor. LeBron özellikle play-off dönemlerinde gecenin ilerleyen saatleri ve hemen ardından şafak vaktini takip eden süreçte Mancias'la iki antrenman gerçekleştiriyor.

LeBron yaptığı çalışmalarının neticesinde 2016-17 sezonunda 145 smaç yaparak bu alanda kariyerinin en yüksek rakamına ulaştı. Aynı zamanda 2017-17 sezonunda 82 normal sezon karşılaşmasının tamamında forma giyme yolunda ilerliyor.

Vücut sağlığını korumak amacıyla yılda 7 farklı antrenörle çalışan LeBron bunun dışında çok sayıda asçı ve masöre de sahip. Aynı zamanda vücudundaki iltihap oranını azaltmak amacıyla düzenli olarak sıvı azot tedavisi alan LeBron'un evinde tam teçhizatlı bir spor salonu, özel buz küveti ve basınç odası bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan LeBron her gün her an vücudu üzerine çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti "Başkaları sezon içerisinde fizik olarak aşağı inerken ben, sahada olduğum sürede ayaklarıma fazla yük bindirmeyerek gücümü arttırmaya devam ediyorum. Bunun farkına 15. sezonumda vardım."

Vücut üzerinde gösterilen özenin kişisel deneyimler üzerinden şekillendiğini belirten yıldız oyuncu kendisinin de bunun farkına hisleri ve tecrübeleriyle vardığını söyledi.

BEKİR YUSUF ALPAY