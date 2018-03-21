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THY Avrupa Ligi'nde 'in rakibi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam 'nda Rusya'nın takımını konuk edecek.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 18:49
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi Khimki

THY Avrupa Ligi'nde play-off ihtimali kalmayan bu akşam saat 20:45'te Rusya ekibi 'yi İstanbul 'nda ağırlayacak.

Son 11 maçında yalnızca 2 galibiyet alan Anadolu Efes bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada aldığı 20 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin ilk yarısında Khimki ile oynadığı karşılaşmayı 86-68'lik skorla kaybetmişti.

Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar oynadığı 617 Avrupa karşılaşmasında 339 galibiyet ve 278 mağlubiyet aldı.

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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi Khimki
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