THY Avrupa Ligi'nde play-off ihtimali kalmayan Anadolu Efes bu akşam saat 20:45'te Rusya ekibi Khimki'yi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Son 11 maçında yalnızca 2 galibiyet alan Anadolu Efes bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada aldığı 20 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin ilk yarısında Khimki ile oynadığı karşılaşmayı 86-68'lik skorla kaybetmişti.

Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar oynadığı 617 Avrupa karşılaşmasında 339 galibiyet ve 278 mağlubiyet aldı.