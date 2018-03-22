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Canlı | , deplasmanında

, 'nin 28. maçında Aleksandar Nikolic Salonu'nda 'ın konuğu oluyor. Sarı lacivertliler alacağı bir galibiyetle play-off'ta ev sahibi avantajını garantilemek istiyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 21:08
Canlı | Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız deplasmanında

Sırbistan'ın Belgrat kentinde oynanan karşılaşmada , 'ın konuğu oluyor. Ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş; rakibini mağlup etmesi halinde diğer takımların sonuçlarına bakılmaksızın play-off'ta saha avantajını elde etmiş olacak. Bu sezon rakiplerinden maç başına 75.1 sayı yiyen Fenerbahçe Doğuş bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE DOĞUŞ

İLK MAÇA JAN VESELY DAMGA VURMUŞTU

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etmiş ve rakibine ikinci yarıda sadece 23 sayı atma imkanı vermişti. Karşılaşmaya Çek oyuncu Jan Vesely 15 sayı ve 8 ribaundla damga vurmuştu.

MARKO GUDURİC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Kızılyıldız formasıyla THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. İlk sezonunda 7.1 sayı ortalaması yakalayan Guduric, ikinci sezonunda bu rakamı 7.8'e çıkarmıştı. Guduric, Ülker Sports Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı 6 sayı ile tamamlamıştı.

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Canlı | Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız deplasmanında
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