Sırbistan'ın Belgrat kentinde oynanan THY Avrupa Ligi karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş; rakibini mağlup etmesi halinde diğer takımların sonuçlarına bakılmaksızın play-off'ta saha avantajını elde etmiş olacak. Bu sezon rakiplerinden maç başına 75.1 sayı yiyen Fenerbahçe Doğuş bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE DOĞUŞ

İLK MAÇA JAN VESELY DAMGA VURMUŞTU

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etmiş ve rakibine ikinci yarıda sadece 23 sayı atma imkanı vermişti. Karşılaşmaya Çek oyuncu Jan Vesely 15 sayı ve 8 ribaundla damga vurmuştu.

MARKO GUDURİC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Kızılyıldız formasıyla THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. İlk sezonunda 7.1 sayı ortalaması yakalayan Guduric, ikinci sezonunda bu rakamı 7.8'e çıkarmıştı. Guduric, Ülker Sports Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı 6 sayı ile tamamlamıştı.