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, 'ı farklı geçti

'nde Sırbistan'ın takımın konuk oldu. İlk çeyrekten itibaren oyun ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 63-89 galip ayrıldı ve play-off'ta ev sahibi avantajını garantiledi.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 22:46
Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı farklı geçti

'nde çıktığı 28. maçta , Aleksandar Nikolic Salonu'nda Sırbistan temsilcisi 'ın konuğu oldu. Maçı baştan sona önde götüren sarı lacivertliler, karşılaşmadan 63-89'luk skorla galip ayrılarak ligde 19. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de maçın kahramanı 7/10 üç sayı isabetiyle 25 sayı atan Ali Muhammed oldu.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla, rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalara bakmaksızın THY Avrupa Ligi play-off'larında saha avantajını garantiledi.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE DOĞUŞ
Kızılyıldız 17 - 22 Fenerbahçe Doğuş (1. Periyot Sonucu)
Kızılyıldız 31 - 40 Fenerbahçe Doğuş (İlk Yarı Sonucu)
Kızılyıldız 41 - 65 Fenerbahçe Doğuş (3. Periyot Sonucu)
Kızılyıldız 63 - 89 Fenerbahçe Doğuş (Maç Sonucu)

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Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı farklı geçti
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