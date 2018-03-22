THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 28. maçta Fenerbahçe Doğuş, Aleksandar Nikolic Salonu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Maçı baştan sona önde götüren sarı lacivertliler, karşılaşmadan 63-89'luk skorla galip ayrılarak ligde 19. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de maçın kahramanı 7/10 üç sayı isabetiyle 25 sayı atan Ali Muhammed oldu.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla, rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalara bakmaksızın THY Avrupa Ligi play-off'larında saha avantajını garantiledi.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE DOĞUŞ

Kızılyıldız 17 - 22 Fenerbahçe Doğuş (1. Periyot Sonucu)

Kızılyıldız 31 - 40 Fenerbahçe Doğuş (İlk Yarı Sonucu)

Kızılyıldız 41 - 65 Fenerbahçe Doğuş (3. Periyot Sonucu)

Kızılyıldız 63 - 89 Fenerbahçe Doğuş (Maç Sonucu)